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Kontron Aktie

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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Kontron-Anlage unter der Lupe 03.11.2026 10:03:41

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kontron-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 20,28 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 49,310 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 20,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 010,85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1,08 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Kontron einen Börsenwert von 1,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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