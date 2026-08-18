Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Frühes Investment
|
18.08.2026 10:03:34
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,60 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 162,656 Kontron-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 25 764,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 157,64 Prozent gesteigert.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,41 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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