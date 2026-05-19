Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Langfristige Anlage 19.05.2026 10:04:09

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kontron-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,38 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 49,068 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 115,80 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 18.05.2026 auf 22,74 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,58 Prozent.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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