Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Frühe Anlage 11.08.2026 10:04:10

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Kontron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Kontron-Papier bei 20,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,000 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 1 090,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,00 Prozent erhöht.

Am Markt war Kontron jüngst 1,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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