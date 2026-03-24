Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Rentables Kontron-Investment?
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24.03.2026 10:03:41
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Kontron-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,16 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 472,590 Kontron-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.03.2026 9 083,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,22 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,17 Prozent.
Insgesamt war Kontron zuletzt 1,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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