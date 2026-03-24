Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Kontron-Investment? 24.03.2026 10:03:41

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Kontron-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,16 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 472,590 Kontron-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.03.2026 9 083,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,22 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,17 Prozent.

Insgesamt war Kontron zuletzt 1,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

mehr Nachrichten