TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Kontron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 27,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,127 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kontron-Aktien wären am 21.09.2026 764,45 EUR wert, da der Schlussstand 21,16 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 23,55 Prozent vermindert.

Kontron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at