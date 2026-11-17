Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kontron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,299 Kontron-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 18,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,60 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18,40 Prozent.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at