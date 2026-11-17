Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Rentable Kontron-Investition?
|
17.11.2026 10:03:25
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kontron von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Kontron-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kontron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,299 Kontron-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 18,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,60 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18,40 Prozent.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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