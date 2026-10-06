Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Langfristige Performance 06.10.2026 10:03:24

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel wäre eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren heute wert

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel wäre eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren heute wert

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kontron-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Kontron-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,82 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,803 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 20,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 0,38 Prozent vermindert.

Kontron wurde am Markt mit 1,29 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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