Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Rentabler Kontron-Einstieg?
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08.09.2026 10:03:40
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: Wäre eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Das Kontron-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 467,727 Kontron-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 037,42 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 07.09.2026 auf 21,46 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 037,42 EUR, was einer positiven Performance von 0,37 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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