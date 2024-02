TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MorphoSys von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MorphoSys-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,39 EUR wert. Bei einem MorphoSys-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,504 MorphoSys-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 743,53 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 274,35 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MorphoSys belief sich jüngst auf 2,46 Mrd. Euro. Am 09.03.1999 fand der erste Handelstag der MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die MorphoSys-Aktie bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at