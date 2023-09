TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes MorphoSys-Investment eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen MorphoSys-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die MorphoSys-Aktie bei 55,69 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die MorphoSys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,957 Anteilen. Die gehaltenen MorphoSys-Papiere wären am 04.09.2023 504,04 EUR wert, da der Schlussstand 28,07 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 49,60 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von MorphoSys belief sich zuletzt auf 953,00 Mio. Euro. Das MorphoSys-IPO fand am 09.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des MorphoSys-Anteils belief sich damals auf 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at