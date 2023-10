TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes MorphoSys-Investment eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MorphoSys-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 96,30 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die MorphoSys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,384 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2023 258,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,86 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 258,15 EUR, was einer negativen Performance von 74,18 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für MorphoSys eine Börsenbewertung in Höhe von 823,50 Mio. Euro. Die Erstnotiz des MorphoSys-Anteils fand am 09.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines MorphoSys-Anteils lag damals bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at