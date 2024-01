TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in MorphoSys von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in MorphoSys eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das MorphoSys-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,634 MorphoSys-Aktien. Die gehaltenen MorphoSys-Anteile wären am 15.01.2024 324,86 EUR wert, da der Schlussstand 33,72 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 67,51 Prozent vermindert.

MorphoSys war somit zuletzt am Markt 1,16 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA war der 09.03.1999. Der erste festgestellte Kurs des MorphoSys-Papiers lag damals bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at