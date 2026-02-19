TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nagarro SE von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Nagarro SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Nagarro SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Nagarro SE-Anteile bei 88,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Nagarro SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,129 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 58,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,20 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 33,80 Prozent.

Nagarro SE war somit zuletzt am Markt 687,01 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des Nagarro SE-Anteils fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nagarro SE-Papiers auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at