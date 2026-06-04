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WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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Nagarro SE-Anlage im Blick 04.06.2026 10:04:00

TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nagarro SE-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Nagarro SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nagarro SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 85,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,171 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nagarro SE-Anteile wären am 03.06.2026 47,92 EUR wert, da der Schlussstand 40,92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,08 Prozent verringert.

Der Marktwert von Nagarro SE betrug jüngst 505,44 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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