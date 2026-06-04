Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|Nagarro SE-Anlage im Blick
|
04.06.2026 10:04:00
TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Nagarro SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nagarro SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 85,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,171 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nagarro SE-Anteile wären am 03.06.2026 47,92 EUR wert, da der Schlussstand 40,92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,08 Prozent verringert.
Der Marktwert von Nagarro SE betrug jüngst 505,44 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Ein Nagarro SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
10:04
|TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
02.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Nagarro SE
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|24.03.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|24.03.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|24.03.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|41,50
|2,42%