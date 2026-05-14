TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Nagarro SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Nagarro SE-Anteile an diesem Tag bei 85,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,168 Nagarro SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,88 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 50,09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 49,91 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Nagarro SE zuletzt 534,31 Mio. Euro wert. Nagarro SE-Anteile wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nagarro SE-Papiers auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at