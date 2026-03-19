TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nagarro SE-Investment verlieren können.

Am 19.03.2021 wurde die Nagarro SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Nagarro SE-Aktie investierten, hätten nun 11,038 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nagarro SE-Aktie auf 49,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 547,68 EUR wert. Damit wäre die Investition um 45,23 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE bezifferte sich zuletzt auf 584,72 Mio. Euro. Das Nagarro SE-Papier wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Nagarro SE-Papiers lag damals bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at