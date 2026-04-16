TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nagarro SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Nagarro SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Nagarro SE-Aktie an diesem Tag bei 93,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 106,610 Nagarro SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 950,96 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Papiers am 15.04.2026 auf 46,44 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,49 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE bezifferte sich zuletzt auf 528,87 Mio. Euro. Am 16.12.2020 wurden Nagarro SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Nagarro SE-Papiers lag damals bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at