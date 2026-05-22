TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nemetschek SE Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Nemetschek SE am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,68 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 23,64 Prozent. Alles in allem zahlt Nemetschek SE 63,49 Mio. EUR an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 14,52 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Das Nemetschek SE-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 64,15 EUR. Der Dividendenabschlag auf die Nemetschek SE-Aktie erfolgt am 22.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Dies kann sich optisch negativ auf das Nemetschek SE-Papier auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Nemetschek SE weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,73 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 0,59 Prozent betrug.

Nemetschek SE-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Nemetschek SE via XETRA 45,91 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -45,30 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Nemetschek SE

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,78 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,20 Prozent zulegen.

Basisdaten von Nemetschek SE

Nemetschek SE ist ein TecDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 7,530 Mrd. EUR. Das Nemetschek SE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 49,33. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Nemetschek SE einen Umsatz von 1,191 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 1,88 EUR.

Redaktion finanzen.at