TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nemetschek SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 16,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,868 Nemetschek SE-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 57,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 463,38 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 246,34 Prozent.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 6,50 Mrd. Euro wert. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at