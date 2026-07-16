Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Langfristige Performance
|
16.07.2026 10:03:23
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 16,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,868 Nemetschek SE-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 57,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 463,38 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 246,34 Prozent.
Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 6,50 Mrd. Euro wert. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
16.07.26
|XETRA-Handel MDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel: TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
15.07.26