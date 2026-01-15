TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nemetschek SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nemetschek SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Nemetschek SE-Anteile letztlich bei 54,54 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hat, hat nun 183,352 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 86,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 859,92 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,60 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 10,37 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Papiere wurden am 10.03.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at