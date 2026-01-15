Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Profitable Nemetschek SE-Anlage?
|
15.01.2026 10:03:27
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nemetschek SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Nemetschek SE-Anteile letztlich bei 54,54 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hat, hat nun 183,352 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 86,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 859,92 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,60 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 10,37 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Papiere wurden am 10.03.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
14.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)