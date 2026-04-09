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Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Lukratives Nemetschek SE-Investment? 09.04.2026 10:03:27

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 64,58 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 154,847 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (65,25 EUR), wäre das Investment nun 10 103,75 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1,04 Prozent.

Der Marktwert von Nemetschek SE betrug jüngst 7,27 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Nemetschek SE-Aktie bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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