TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 57,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nemetschek SE-Aktie investiert, befänden sich nun 175,439 Nemetschek SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 62,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 956,14 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,56 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 7,13 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Nemetschek SE-Aktie lag damals bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at