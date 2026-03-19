Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Lukrativer Nemetschek SE-Einstieg?
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19.03.2026 10:04:12
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,35 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investierten, hätten nun 187,441 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 12 736,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 7,85 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 75,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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