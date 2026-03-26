Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Profitable Nemetschek SE-Investition?
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26.03.2026 10:03:29
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,03 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 7,129 Nemetschek SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 463,76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 363,76 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 7,51 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Papiere wurden am 10.03.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Nemetschek SE-Anteils lag damals bei 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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