TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nemetschek SE-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nemetschek SE-Anteile 18,33 EUR wert. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 545,455 Nemetschek SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers auf 58,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 772,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 217,73 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 6,89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at