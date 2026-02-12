TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 50,14 EUR. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,994 Nemetschek SE-Aktien. Die gehaltenen Nemetschek SE-Anteile wären am 11.02.2026 135,12 EUR wert, da der Schlussstand 67,75 EUR betrug. Mit einer Performance von +35,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Nemetschek SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,26 Mrd. Euro gelistet. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at