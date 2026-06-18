TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verdienen können.

Die Nemetschek SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16,34 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nemetschek SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,122 Nemetschek SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 335,78 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 17.06.2026 auf 54,85 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 235,78 Prozent angezogen.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 6,40 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at