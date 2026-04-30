Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Lukrative Nemetschek SE-Investition? 30.04.2026 10:03:37

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Nemetschek SE-Papier bei 116,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,985 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 399,83 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 29.04.2026 auf 62,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 46,00 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 7,20 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Papiere fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Anteils auf 75,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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