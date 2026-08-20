TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,820 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,23 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 19.08.2026 auf 62,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,77 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 7,21 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at