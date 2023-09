TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nemetschek SE-Investment verdient

Das Nemetschek SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Nemetschek SE-Anteile an diesem Tag bei 52,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,062 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 58,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 120,47 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,05 Prozent.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 6,57 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag des Nemetschek SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at