TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Nemetschek SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nemetschek SE-Papier 18,24 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,835 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 65,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 572,47 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 257,25 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 7,54 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Papiers lag beim Börsengang bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at