Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Lukrative Nemetschek SE-Investition? 14.05.2026 10:03:37

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nemetschek SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.05.2021 wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,428 Nemetschek SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 011,68 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 13.05.2026 auf 58,05 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,17 Prozent.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 6,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Den ersten Handelstag begann der Nemetschek SE-Anteilsschein bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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