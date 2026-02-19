TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nemetschek SE-Aktien gewesen.

Die Nemetschek SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,50 EUR. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,018 Nemetschek SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nemetschek SE-Aktie auf 65,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 185,59 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,56 Prozent.

Der Nemetschek SE-Wert an der Börse wurde auf 7,59 Mrd. Euro beziffert. Das Nemetschek SE-IPO fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at