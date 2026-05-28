TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Nemetschek SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag 120,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nemetschek SE-Aktie investiert, befänden sich nun 0,828 Nemetschek SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 51,66 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 48,34 Prozent verkleinert.

Alle Nemetschek SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,32 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Anteils belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at