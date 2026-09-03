TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nemetschek SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nemetschek SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 83,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 119,332 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 923,63 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 02.09.2026 auf 66,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,76 Prozent verkleinert.

Der Nemetschek SE-Wert an der Börse wurde auf 7,84 Mrd. Euro beziffert. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at