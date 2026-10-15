Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Nemetschek SE-Anlage im Blick
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15.10.2026 10:03:22
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 106,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,340 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 6 679,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,21 Prozent.
Nemetschek SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,24 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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