Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Nemetschek SE-Anlage im Blick 12.11.2026 10:03:23

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Nemetschek SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 93,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nemetschek SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,071 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 68,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,01 Prozent.

Nemetschek SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,43 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nemetschek Group

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