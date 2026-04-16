TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: Wäre eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nemetschek SE-Aktie gebracht.

Am 16.04.2021 wurde die Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,64 EUR. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,677 Nemetschek SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,85 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 15.04.2026 auf 59,55 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 0,15 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 6,65 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Nemetschek SE-Papier bei 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at