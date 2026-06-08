Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Nordex-Anlage 08.06.2026 10:04:23

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,22 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Nordex-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 891,266 Nordex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.06.2026 auf 40,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36 381,46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 263,81 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 9,67 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Nordex-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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