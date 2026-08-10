Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Langfristige Investition 10.08.2026 10:03:54

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Nordex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,98 EUR wert. Bei einem Nordex-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 625,737 Nordex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (38,84 EUR), wäre die Investition nun 24 303,62 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 24 303,62 EUR, was einer positiven Performance von 143,04 Prozent entspricht.

Alle Nordex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,20 Mrd. Euro. Nordex-Anteile wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Nordex-Papiers lag beim Börsengang bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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