TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nordex-Papier statt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,49 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 571,755 Nordex-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 191,54 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 26.06.2026 auf 44,06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 151,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 10,44 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wurden Nordex-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Nordex-Aktie auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at