Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Hochrechnung 29.06.2026 10:03:53

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nordex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nordex-Papier statt. Der Schlusskurs der Nordex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,49 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 571,755 Nordex-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 191,54 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 26.06.2026 auf 44,06 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 151,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 10,44 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wurden Nordex-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Nordex-Aktie auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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