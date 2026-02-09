Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Frühe Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingefahren
Die Nordex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nordex-Papier letztlich bei 11,59 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,628 Nordex-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 32,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,48 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,48 Prozent angewachsen.
Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,74 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nordex-Papiers fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Nordex-Aktie bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Nordex AG
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|32,62
|-1,03%