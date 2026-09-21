Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Performance unter der Lupe 21.09.2026 10:03:43

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Nordex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordex-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nordex-Papier 20,92 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 478,011 Nordex-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 39,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 795,41 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 87,95 Prozent vermehrt.

Nordex wurde am Markt mit 9,31 Mrd. Euro bewertet. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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