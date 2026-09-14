Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Langfristige Investition 14.09.2026 10:03:41

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Nordex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Nordex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,75 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 43,956 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 39,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 731,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 9,33 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nordex

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