TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Nordex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Nordex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,75 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 43,956 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 39,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 731,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordex eine Börsenbewertung in Höhe von 9,33 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Nordex-Papiers bei 9,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at