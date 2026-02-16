Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Frühe Investition 16.02.2026 10:03:48

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordex-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Nordex-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nordex-Anteile an diesem Tag 14,51 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,942 Nordex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 232,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,23 Prozent zugenommen.

Alle Nordex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,66 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
