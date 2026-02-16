Nordex Aktie
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Nordex-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nordex-Anteile an diesem Tag 14,51 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,942 Nordex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 232,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,23 Prozent zugenommen.
Alle Nordex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,66 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
