Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Langfristige Performance
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16.03.2026 10:04:12
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordex-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Nordex-Anteile bei 13,42 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 745,156 Anteilen. Die gehaltenen Nordex-Aktien wären am 13.03.2026 32 250,37 EUR wert, da der Schlussstand 43,28 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 222,50 Prozent.
Der Börsenwert von Nordex belief sich zuletzt auf 10,23 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wurden Nordex-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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