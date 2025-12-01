Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Frühes Investment
|
01.12.2025 10:04:31
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordex-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Nordex-Papiers betrug an diesem Tag 17,39 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,749 Nordex-Papiere. Die gehaltenen Nordex-Papiere wären am 28.11.2025 148,44 EUR wert, da der Schlussstand 25,82 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,44 Prozent erhöht.
Nordex wurde am Markt mit 6,11 Mrd. Euro bewertet. Am 02.04.2001 wagte die Nordex-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die Nordex-Aktie bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Nordex
