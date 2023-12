TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Nordex-Papier statt. Der Schlusskurs des Nordex-Papiers betrug an diesem Tag 7,32 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 13,656 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,86 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 01.12.2023 auf 10,32 EUR belief. Mit einer Performance von +40,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Nordex-Wert an der Börse wurde auf 2,44 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Nordex-Papiers fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Papiers auf 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

