TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordex-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nordex-Aktie bei 20,78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,812 Nordex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,69 EUR, da sich der Wert einer Nordex-Aktie am 24.07.2026 auf 40,04 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 92,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wagte die Nordex-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Nordex-Anteilsschein bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at