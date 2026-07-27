Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Lukratives Nordex-Investment?
|
27.07.2026 10:04:12
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordex-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nordex-Aktie bei 20,78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,812 Nordex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,69 EUR, da sich der Wert einer Nordex-Aktie am 24.07.2026 auf 40,04 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 92,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wagte die Nordex-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Nordex-Anteilsschein bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group strengthens financial flexibility with expanded EUR 2,475 million ESG-linked syndicated Multi-Currency Guarantee Facility (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group stärkt finanzielle Flexibilität mit erweiterter ESG-gebundener syndizierter Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Mrd. EUR (EQS Group)
|
23.07.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|GE Vernova belastet Aktien von Siemens Energy und Nordex (dpa-AFX)
|
22.07.26
|XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|10.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|39,76
|-0,35%